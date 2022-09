Ens explicava ahir aquí, a EL PERIÓDICO, la meva estimada companya Inés Álvarez, el vernissatge que va muntar 8TV per presentar la seva temporada, amb el seu conseller delegat Nicola Pedrazzoli com a gran estrela de l’acte. ¡Ah! Pedrazzoli és una criatura analitzable. Porta apareixent intermitentment per aquí des de fa anys. La seva trajectòria és singular.

Compra, explota i revèn freqüències de televisió amb una facilitat fantàstica. Un dia haurem de parlar seriosament de com una llicència televisiva, que és una concessió subjecta a concurs públic, es pot després vendre i recomprar entre particulars, com si tractés d’una botiga de sabates. Pedrazzoli és un italià d’esperit eclèctic en la manera de muntar els seus tinglados. Tant li fan socialistes, convergents, republicans, opusdeïstes, populars o empresaris de qualsevol ram. La seva única religió és la pasta. És versàtil. Sense manies. Tot el que engreixa, val. De sobte desapareix uns anys, això sí. Diuen que es distreu regentant un parell de pizzeries que té a Nova York.

L’any passat va reaparèixer, aquest cop associat a un acabalat andorrà (Christian Georges Pérez Pradere), un gestor català d’un fons de capital risc (Borja García Nieto) i un dels fundadors de la Universitat Catòlica de Múrcia (Francisco Javier Morán Rey). I li van comprar 8TV a Javier Godó. Jo crec que Pedrazzoli ha tornat perquè ha ensumat el negoci. Se n’ha adonat que en aquesta Catalunya políticament tan esbojarrada, amb tantes tribus àvides de guanyar influència i manar, amb una llicència de tele, i sense massa escrúpols, es poden fer meravelles monetàries. A Itàlia és popular la ‘pizza al taglio’, que no és rodona, sinó rectangular, format 16:9, com la pantalla del televisor. Se serveix tallant porcions individuals. I es col·loquen ingredients a gust de qui paga. Pedrazzoli coneix bé la ‘pizza al taglio’. Per exemple, per al client ERC els ha col·locat Gordillo i Rufián. Per a JxWaterloo, Sanchis, Eduard Pujol i Pilar Rahola...

Personalment no conec Pedrazzoli. Abans de l’estiu em va arribar una oferta per persona interposada, un bon amic de tots dos. Explico l’anècdota perquè sempre miro amb simpatia qui m’ofereix feina, tot i que no sigui viable. Li desitjo a aquest espavilat italià que 8TV li proporcioni aquest tipus de ‘felicità’ que està buscant.