‘El hormiguero’ va ser l’únic programa que va destacar en audiències durant la nit de dimecres 7 de setembre. L’espai presentat per Pablo Motos, que va rebre Paz Padilla com a convidada, va arribar a un 17,6% de quota de pantalla amb 2.089.000 espectadors a Antena 3. Els dos episodis de ‘The Mallorca Files’ no van aprofitar l’arrossegament i van registrar a continuació una mitjana del 7,5% amb 636.000teleespectadors.

La final d’‘Idol Kids’ també va quedar per sota dels dos dígits a Telecinco. El ‘talent show’ es va acomiadar amb les seves dades habituals, anotant un 8,4% de ‘share’ amb 782.000 teleespectadors. D’altra banda, ‘Mapi’ va sumar un 6% i 702.000 en l’‘access prime time’ de La 1, que es va conformar després amb el 6,5% i 770.000 de ‘Viaje al centro de la tele’. En la seva particular batalla, La Sexta es va imposar a Cuatro amb la pel·lícula ‘Operación Swordfish’, que es va apuntar un bon 7,2% i 667.000 teleespectadorsdesprés de ’El intermedio’ (6,1% i 708.000). El segon canal de Mediaset va arribar a un 5,2% i 527.000 teleespectadors amb ‘FBI: most wanted’ després del 7,9% i 927.000 de ‘First dates’. (En elaboració)