<strong>Luján Argüelles</strong> torna a través de Netflix al ‘dating’, gènere televisiu que coneix a la perfecció després d’haver-hi presentat programes com ara ‘Quién quiere casarse con mi hijo?’ i ‘Granjero busca esposa’, entre d’altres. La presentadora es posa al capdavant d’‘¿A quién le gusta mi follower?’, el nou format espanyol d’entreteniment de la plataforma i que ella mateixa ha creat i desenvolupat junt amb Boxfish (‘Celebrity Bake Off’)

En aquest nou espai original ‘made in Spain’ de Netflix, Jedet, Jonan Wiergo i Aroyitt ajudaran tres dels seus ‘followers’ a trobar l’amor. Els candidats, els ‘daters’, hauran de passar diferents filtres per poder compartir experiències i cites amb els followers, sempre sota la mirada permanent dels ‘coaches’. <strong>YOTELE</strong> parla amb Luján Argüelles sobre l’estrena d’‘¿A quién le gusta mi follower?’ a Netflix.

En menys del límit màxim de caràcters d’un tuit, ¿com em definiries ‘¿A quién le gusta mi follower?’?

És un ‘dating’ d’amor, de rialles i original. Es tracta de passar-ho bé i veure totes les amalgames d’interpretacions de l’amor i de les relacions de parelles que hi ha, que en són moltes.

Parlant d’originalitat, per la part que et toca, no només ets el presentador del programa, sinó que també ets el seu creador després d’haver tingut molta experiència en programes de ‘dating’. ¿Com t’has sentit en aquesta nova faceta?

A veure, és clar, allà entres en altres territoris que més enllà de la presentació. És cert que l’aterratge definitiu es dona quan entra Netflix i Boxfish en joc després de donar el vistiplau. A partir d’allà, tot el que s’havia plantejat i pensat es comença a construir. Això et fa sentir que has fet un pas més en la teva professió, i això sempre és bonic.

¿Has notat molta diferència de treballar en una cadena lineal i en una plataforma?

Les plataformes, respecte a com treballàvem en televisions lineals, són molt més exigents en el control de qualitat. Requisits tècnics, imatge, quina càmera utilitzes, quins llums posaràs, com es gravarà... Després el producte acabat és màgia viva. Estàs veient una pel·lícula, quant a tractament de la part visual, i això és fer un salt qualitatiu de set tombarelles laterals.

¿Quina diferència hi ha entre l’amor que s’intentava trobar a ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’ i ‘¿A quién le gusta mi follower?’?

Crec que els nanos tenen canals de recerca, que són molt ràpids. Tenen milions d’opcions que no es tenien fa 15 anys. Les xarxes socials són arreu del món i les ‘apps’ de lligar doncs imagina’t. Aquesta multitud d’alternatives no significa que sigui pitjor ni millor.

¿Qui o què ha canviat? ¿La gent o l’amor?

L’amor és una emoció i un sentiment, coses de les quals no hi ha una definició única. Com el sents tu o jo serà diferent.

Però, en aquest moment amb moltíssimes aplicacions per lligar, ¿creus que la gent està més predisposada o aspiren a trobar un amor enfortit i per a tota la vida?

Tot és més efímer ara. En els modes de vida, de consum, en les relacions personals, les feines... Tot. Els teus pares es plantejaven aprovar una oposició per treballar al mateix lloc tota la vida, ara la gent de 20 anys et diuen que no. Que ells volen ser un any aquí, dos als Estats Units, estudiar a Austràlia... Tot va més ràpid i és més canviant. Contamina, en el millor dels sentits, totes les facetes de les nostres vides, incloent-hi l’amor.

Tornant al format, ‘¿A quién le gusta mi follower?’ pretén recuperar aquest esperit extravagant que semblava desaparegut per la falta de programes com ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’?

No és que ho busqui, és que té l’esperit de ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’. Soc jo la que el presenta i crea aquest format i, quan diem qui el desenvoluparà i executar, són Mariano Tomiozzo, Marta Torres, Edi Walter... És a dir, som els mateixos. Així que, per descomptat que plasmarem tot això tot i que sigui un pas de rosca, però sempre partint aquest tipus de format que a nosaltres ens agrada amb humor i amb una realització ràpida, divertida i original. Això sempre hi serà.

¿T’ha donat més seguretat per afrontar el projecte comptar amb aquest equip que has esmentat?

Sí. Quan vam meditar amb qui ho fèiem després de rebre la llum verda de Netflix, ho teníem clar: fer-ho amb qui ens sentíssim més còmodes. Treballar amb una plataforma com Netflix té l’avantatge que t’escolten, et donen la raó i et diuen ‘vinga, som-hi’.

Jedet, Jonan Wiergo i Aroyitt assessoraran Sergio Mengual, Pixxbe i Apolo en el format. ¿Com els definiries?

Són gent superoriginal, divertida i molt generosa perquè han donat el millor de si mateixos. Són molt lliures i, fins i tot, una mica caòtics, però fonamentalment honestos amb el que són.

¿Creus que és fonamental la generositat i l’honestedat per fer un programa d’aquest gènere?

Sí. Has de comptar amb perfils que siguin generosos, fonamentalment, i molt honestos. Que el que són es vegi, que ho posin allà. Busquem perfils molt extremats. Nosaltres volem parodiar la vida en general. A mi la gent normativa m’interessa menys.

En la presentació del FesTVal, hi va haver la broma de fer ‘Un príncipe para Luján’ per trobar-te parella. A part d’això, ¿t’atreviries a traspassar l’altre costat de la línia i convertir-te en participant de l’esmentat ‘dating’ o d’algun format com ‘Masterchef’ o ‘Mask singer’?

Tot allò que plantegin amb què cregui que em divertiré, disfrutaré i creixeré, doncs endavant. No cuino ni un ou ferrat, però no passa res. De cantar ja m’agradaria, però tampoc passa res, i ‘Un príncipe para Luján’, sens cap dubte. Ja l’hi he dit a l’Álvaro [Díaz, director d’entreteniment de Netflix a Espanya] i ho mantinc. Sempre que ell sigui candidat ho firmo.