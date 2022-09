Una notícia sobtada ha sacsejat el Regne Unit i el món sencer aquest dijous. La reina Isabel II, després d’haver aparegut públicament aquesta setmana, ha mort als 96 anys. Tot el país originari de la monarca s’ha bolcat amb la mort i la BBC, amb els presentadors de dol, n’ha confirmat la mort.

Després d’estar informant en tot moment del que se sabia de la reina i canviar la seva programació habitual, el presentador al capdavant de l’informatiu ha confirmat la trista notícia per a tot el món demostrant el dolor del poble britànic: «El Buckingham Palace ha anunciat la mort de la reina Isabel II. En un comunicat, el palau diu que la reina ha mort en pau a Balmoral aquesta tarda. La família reial es quedarà al palau aquesta nit i demà viatjaran a Londres».

L’informatiu ha connectat amb diferents punts del país per conèixer de prop com està vivint el poble del Regne Unit la mort de la longeva reina. Al Palau de Buckingham s’ha aglomerat una multitud de ciutadans per recolzar a la família en restes moments tan complicats.

A Espanya, multitud de cadenes, com La 1 i el Canal 24 Horas, també han volgut anunciar la mort d’Isabel II. La Sexta a ‘Más vale tarde’ i ‘Cuatro al día’ també han informat en directe de l’ocorregut al Regne Unit.