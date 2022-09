Buenafuente i Marc Giró es posen al timó de les nits en català de TVE

Andreu Buenafuente i Marc Giró són els dos grans fitxatges per a les nits de la nova temporada de TVE Catalunya, que prendran el relleu de Xavier Sardà. L’expresentador de Crónicas marcianas no continuarà aquest any al capdavant d’Obrim fil, que es va acomiadar definitivament el juny passat després de dues temporades, però el periodista ja té un nou projecte en marxa, també a TVE encara que per a tot Espanya.

El motiu principal per prescindir d’Obrim fil va ser la baixada d’audiència, segons explica Oriol Nolis, director de TVE-Catalunya. Però no va ser l’únic. «Hi va haver alguns elements del contingut del programa que van suscitar polèmica entre els espectadors i que fins i tot van arribar a preguntes parlamentàries dins de la comissió mixta de RTVE, concretament el programa de les pseudoteràpies. A més, sabíem que estava gestant un programa de Sardà per a tot Espanya i crèiem que Obrim fil ja havia fet la feina que havia de fer», afegeix. El primer dels nous fitxatges que arribarà a la desconnexió en català de La 1 de TVE serà el creador de la productora El Terrat. Ho farà la setmana del 19 de setembre (en un dia encara per concretar), amb un nou programa d’emissió setmanal dedicat a cinc grans humoristes catalans, La casa dels còmics. «A mi, de petit, em va marcar Dr. Caparrós, una sèrie que em va obrir una porta a la comèdia. Així que TVE era el destí natural d’aquest espai», reconeix Buenafuente. El xou retrà homenatge a Rubianes, Capri, Mary Santpere, Gila i Eugenio. Tindrà convidats que els van conèixer i els admiraven, des de Serrat a Mercedes Milá, i cada emissió es completarà amb una col·laboració de l’actor David Verdaguer, que disseccionarà el llegat d’aquests còmics pioners a Catalunya. Ja al novembre, Marc Giró agafarà el testimoni de Buenafuente en les desconnexió en català de La 1 de TVE amb un late show «clàssic», segons el mateix presentador, que l’impregnarà del seu característic estil desenfadat. Durarà al voltant d’una hora, es gravarà com un fals directe i cada edició comptarà amb una entrevista a un personatge popular. No faltarà públic al plató ni una banda de música pròpia.