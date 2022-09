Ricardo Ortega està sent molt recordat el 20è aniversari dels <strong>atemptats contra les Torres Bessones i el Pentàgon</strong>. Per exemple, <strong>Matías Prats</strong> ha tingut aquest dissabte unes paraules molt especials cap al que va ser el seu company de narració al llarg d’aquesta retransmissió històrica, però aquesta va ser una de les moltes cobertures que va fer el periodista durant la seva trajectòria professional.

🔴 Recordar #11SLaHistóricaRetransmisión es recordar también a Ricardo Ortega. Matías Prats le echa de menos, como lo hacemos todos. pic.twitter.com/bmll5JwAbU — laSexta (@laSextaTV) 11 de septiembre de 2021

Llicenciat en Enginyeria per la Universitat de València, després de marxar a estudiar Ciències Físiques a la capital russa, Ortega va iniciar la seva carrera vinculada als mitjans de comunicació després que s’oferís a l’Agència Efe com a traductor en la seva corresponsalia a Moscou al comptar amb un domini important del rus. Aquesta tasca la va compaginar amb les col·laboracions que feia per a Antena 3 Radio.

El 1994, Ricardo Ortega es va convertir en el corresponsal d’Antena 3 a Moscou (Rússia) gràcies al conveni que la cadena va firmar amb Efe. Durant aquesta etapa, va cobrir les guerres de Sarajevo, Kosovo i Txetxènia, regió en què va ser detingut per l’exercit rus juntament amb altres periodistes, entre altres conflictes armats relacionats amb països de l’antiga URSS.

Anys després, Antena 3 Noticias va destinar Ricardo Ortega a la seva corresponsalia dels Estats Units. A més de formar part de la històrica retransmissió i cobertura dels atemptats de l’11-S, el reporter també es va desplaçar com a enviat especial a l’Iraq i l’Afganistan per informar sobre el terreny sobre les guerres que es van desenvolupar en els primers anys de la dècada dels 2000.

Després de cinc anys a Nova York, el 2003, la cadena va comunicar a Ortega la voluntat de traslladar-lo a la redacció de Madrid després de rebre pressions polítiques des del Palau de la Moncloa, que, en aquell temps, era el lloc de residència de José María Aznar. Malgrat aquesta intenció, el periodista es va mantenir a la ciutat dels gratacels esgotant les vacances i demanant una excedència, període en què també va col·laborar amb les publicacions ‘La Clave’ i ‘La Estrella’.

El 2004 i amb tan sols 37 anys, Ricardo Ortega va morir mentre cobria la revolta armada contra el president constitucional d’Haíti, Jean-Bertrand Aristide, que, precisament, va ser recolzada pel Govern nord-americà. El periodista va morir al cap de pocs minuts de ser ingressat en un hospital de Port-au-Prince després de rebre un tret al tòrax i un altre a l’abdomen, segons van indicar fonts mèdiques i testimonis consultats per l’agència Efe i recollides en un article publicat pel diari ‘El Mundo’ aleshores.