Ha sigut un dels moments més comentats dels <strong>premis Emmy 2022</strong>. Ha passat quan el presentador de la gala, Kenan Thompson, s’ha dirigit a Zendaya, la guardonada protagonista d’‘Euphoria’, i ha assegurat que l’actriu és molt gran per sortir amb Leonardo DiCaprio, després d’haver fet 26 anys fa un parell de setmanes.

«Zendaya acaba de fer 26 anys. 26 és una edat estranya a Hollywood. Ets prou jove per interpretar un estudiant d’institut però massa gran per sortir amb Leonardo DiCaprio», va deixar anar l’humorista. Els convidats no van ocultar la seva estupefacció davant el comentari. Zendaya, al sentir-ho, va ocultar la cara. L’actriu acabava de rebre felicitacions pel seu recent aniversari (l’1 de setembre) just abans d’escoltar la broma.

"zendaya acaba de cumplir 26 años. 26 es una edad extraña en hollywood. lo suficientemente joven para interpretar a un estudiante de secundaria, pero demasiado mayor para salir con leonardo dicaprio"



El comentari, que arriba setmanes setmanes després que es confirmés que DiCaprio va trencar amb la seva última nòvia, l’argentina Camila Morrone, just quan ella va fer 25 anys, es va viralitzar ràpidament.

Les xarxes especulen des de fa temps amb la circumstància que cap de les parelles del protagonista de ‘Titanic’ han seguit aparellades amb DiCaprio quan arriben als 25. Amb Gisele Bundchen va tallar quan va fer 23 anys, i amb Blake Lively, Kelly Rohrbach i Nina Adgal va fer el mateix una vegada van fer els 25.