Ràdio Palafrugell estrena aquesta setmana una nova etapa marcada pel canvi a la direcció que es va produir fa pocs mesos. Així, s’estrenen 12 nous podcasts produïts a Ràdio Palafrugell, nova programació informativa matinal, un nou magazin de caps de setmana, i una major aposta per la música local i els esports de Palafrugell.

Ràdio Palafrugell manté els programes vertebrals de l’emissora, el Clan Matinal de Vicenç Rodríguez, Així és la vida amb Rafel Corbí, i la Tarda Musical de Ràdio Palafrugell, amb en Carles Martínez. Però neixen dos nous programes que formaran part de la medul·la de la ràdio: l’Esmorzar de Ràdio Palafrugell, el nou informatiu diari, i Mode Avió, el programa estrella dels caps de setmana.

També es farà un seguiment integral de l’actualitat esportiva de Palafrugell, seguint tots els esports i categories, amb la creació d’un podcast esportiu. I s’estrena una nova radiofórmula musical en què els artistes de Palafrugell i l’Empordà prenen protagonisme: la Selecció Palafrugell.

Per aquesta nova etapa s’han creat 12 podcasts nous pensats per entretenir, informar i divertir. Són continguts de temàtica local o universal ideats a Ràdio Palafrugell i que expliquen Palafrugell al món. Hi ha podcasts de ciència, de cultura, de temes socials, polítics, i molt més. I cada dia els podreu trobar a les plataformes com iVoox i Spotify, a la nostra web i a les xarxes socials.

Informatiu comarcal

A les 8 del matí hi haurà un informatiu comarcal fet conjuntament amb altres emissores del Baix Empordà, començant per Ràdio Capital. És la primera vegada que ràdios de la comarca s’uneixen per fer un informatiu despertador conjunt. Per tant, els oients poden trobar cada dia de 8 a 9 un informatiu fet a moltíssimes mans per saber què passa a tota la comarca. El Supermatí de Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital.