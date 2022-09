L’estrena de la cinquena temporada de ‘La isla de las tentaciones 5’ a Telecinco és imminent. I per amenitzar l’espera dels espectadors, la plataforma Mitele Plus ofereix dos especials titulats ‘Rumbo a la isla de las tentaciones’. El primer ja està disponible, mentre que el segon podrà veure’s dilluns vinent 19 de setembre

Mediaset ja ha revelat les parelles protagonistes de la nova entrega del ‘reality’, que en aquesta ocasió augmentarà encara més l’impacte de ‘la llum de la temptació’. En concret, multiplicarà per cinc l’element visual que serà «el pitjor malson» de molts concursants, segons avança la cadena.

Les parelles de ‘La isla de las tentaciones’

Javi i Claudia

El Javi (25 anys) i la Claudia (25 anys) es van conèixer en un local de moda i el seu va ser un enamorament sobtat. El Javi no havia tingut ni una relació seriosa fins al moment, però quan va veure la Claudia va tenir clar que ella era la dona de la seva vida. Tot i que l’experiència de la Claudia en el terreny sentimental era més extensa que la del Javi, havia tingut sis relacions anteriors, va decidir donar-li una oportunitat i apostar per una vida junts.

Actualment, l’amor continua protagonitzant la seva relació, però la dependència emocional del Javi cada vegada és més evident, fins al punt de convertir-se insuportable per a la Claudia. Per aquesta raó, tots dos des de Barcelona han decidit posar a prova la seva relació amb l’objectiu que el Javi s’adoni d’una vegada per totes que no fa falta viure les 24 hores al dia enganxat a la teva parella.

CLAUDIA 💖 JAVI

Andreu i Paola

L’Andreu (27 anys) i la Paola (26 anys) venen de Mallorca i es van conèixer al gimnàs. Els dubtes de l’Andreu van retardar la primera cita fins que per fi va tenir el valor de demanar-li a la Paola veure’s més enllà d’aquestes quatre parets.

La seva història semblava idíl·lica des d’aquesta primera trobada, però els rumors i la fama del cantautor i les constants negatives de l’Andreu per viure junts van provocar que les inseguretats i la desconfiança de la Paola sortissin a la llum i necessités una prova definitiva de confiança. Ara, després de dos anys i mig, arriba el moment de demostrar que la seva relació és real i que la seva relació no és només una cosa del present, sinó també del futur.

PAOLA 💖 ANDREU

Manuel i Sara

El Manuel (32 anys) i la Sara (23 anys) es van conèixer fa vuit mesos i venen des d’Alacant. Les xarxes socials, juntament amb les poesies de la Sara van despertar l’interès del Manuel. L’alacantí no va poder evitar enamorar-se i aconseguir que la jove li donés una nova oportunitat a l’amor i confiés en ell.

Malgrat la relació gairebé perfecta que creuen estar vivint, els dubtes fan efecte en la seva història i arriben a ‘La isla de las tentaciones’ disposats a acabar amb totes elles.

SARA 💖MANUEL

Mario i Laura

La relació del Mario (28 anys) i la Laura (27 anys) ha estat sempre en el punt de mira. Malgrat l’estabilitat amb què compten en la seva vida junts, les pors pel passat de tots dos i la desconfiança són alguns dels seus principals problemes.

La Laura assegura haver trobat en el Mario l’amor de la seva vida, però necessita que ell li demostri que només existeix ella. El Mario, al contrari, vol que la Laura deixi de banda les seves pors i disfrutin, per fi, d’un futur junts. El Mario des de Madrid i la Laura des d’Alacant, ¿superaran les seves diferències en el seu pas per ‘La isla de las tentaciones’?

LAURA 💖 MARIO

Samuel i Tania

Tot i que la història del Samuel (24 anys) i la Tania (26 anys) va començar com una cosa temporal, el pas del temps va consolidar la seva relació fins al punt que tots dos tenen clar que són l’amor de les seves vides.

La seva relació semblava perfecta fins que uns missatges del Samuel a una amiga de la Tania van fer esclatar la canària i convertir la gelosia en el dia a dia de la seva vida junta. La Tania necessita recuperar la confiança perduda i el Samuel demostrar-li que els errors formen part del passat. Tots dos venen de Tenerife.