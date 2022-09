Antonio García Ferreras ha perdut un dels seus tertulians més veterans. Jesús Maraña, director editorial de ‘Público’, ha decidit abandonar ‘Al rojo vivo’ per passar a TVE, on ja ha debutat com a col·laborador d’‘Hablando claro’ amb Lourdes Maldonado i Marc Calderó. Es dona per descomptat que també causarà baixa a ‘La Sexta Noche’, on apareixia pràcticament des que va néixer el programa.

En els dos programes de La Sexta, el periodista solia protagonitzar intervencions assenyades i s’ha caracteritzat per aportar dades contrastades, seny i arguments al debat, en el qual, en més d’una ocasió, s’ha enfrontat a tertulians com Eduardo Inda i María Claver. Ha sigut el periodista qui ha confirmat la notícia a través del seu compte personal de Twitter: «Per si a algú li interessa, un canvi personal. Després de molts anys col·laborant a ‘Al rojo vivo’ i en altres programes de La Sexta, he decidit acceptar la proposta de la televisió i la ràdio públiques per participar a ‘Hablando claro’ i a ‘Las mañanas de RNE’. Es pot recordar que Maraña, que té una llarga trajectòria en el món del periodisme i els mitjans de comunicació, ja col·laborava a RTVE amb el programa ‘La Noche en 24 horas’, que compaginava amb les seves aparicions a la cadena d’Atresmedia. .