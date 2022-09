Aura Garrido i Jean Reno, a l’Espanya criminal dels 40

Galícia s’està convertint en un escenari perfecte per al crim, parlant televisivament. Després de títols com Rapa, El desorden que dejas o El sabor de las margaritas, Amazon Prime Video explota la riquesa dels escenaris gallecs a Un asunto privado, la seva nova sèrie espanyola, que va arribar divendres amb una dona empoderada com a protagonista. Es tracta de Marina Quiroga (Aura Garrido), una jove de família ben obstinada a atrapar un assassí a l’Espanya de mitjans dels anys 40. El seu majordom (Jean Reno) serà el seu aliat més gran, i també el seu Pepito Grillo, en aquesta història que barreja thriller, acció, aventures i comèdia a parts iguals, sense oblidar la reivindicació feminista.

Perquè la protagonista és una atrevida jove de classe alta descendent d’una llarga saga de policies el somni del qual seria entrar al cos, una cosa completament vetada en aquell moment per a les dones. «Té un caràcter molt lliure i una vocació més enllà del que el seu entorn i la societat li diuen què ha de fer», la defineix la mateixa Garrido. «És un tipus de dona no gaire comú per a aquesta època, però això no vol dir que no existissin. Hi ha molts exemples al llarg de la història de dones que han desafiat les normes socials», recalca l’actriu.

La seva lluita per seguir el seu propi camí enfrontant-se als prejudicis de gènere és una cosa que la seva creadora, Teresa Fernández-Valdés, destaca que té molt «d’actual», tot i que la història estigui ambientada moltes dècades enrere. «No és una sèrie d’època per a la meva mare o la meva àvia, sinó que les nenes sabran del que els estem parlant perquè hi ha molts elements i dificultats [per a la dona] que segueixen present», afegeix la també cofundadora, juntament amb el seu marit, de la prolífica productora Bambú , que aquí va aconseguir fitxar una estrella internacional com Jean Reno per a un dels personatges principals.

«No va ser difícil convèncer-lo. Però el primer que va dir va ser: On és Vigo?», recorda Fernández Valdés sobre la dificultat de l’actor francès d’orígens espanyols per situar al mapa la ciutat que concentraria la majoria del rodatge.