La novena edició del Festival Internacional de Sèries, Serielizados Fest, s'inaugurarà el proper dia 18 d'octubre amb l'estrena en primícia de Smiley, la nova sèrie de Netflix basada en la reeixida obra de teatre del mateix títol, de Guillem Clua, Premi Nacional de Dramatúrgia 2022. Els actors Miki Esparbé i Carlos Cuevas són els protagonistes d'aquest projecte, que en el Serielizados podrà veure's a la Sala Phenomena de Barcelona. El festival, que fins al 22 d'octubre es desenvoluparà en diferents espais de la capital catalana, oferirà les estrenes de Fácil (Movistar+), La Ruta (Atresplayer Premium), Esterno notte (Rai) i Sherwood (BBC).

El certamen també retrà homenatge en aquesta edició als vint anys de la sèrie de culte The Shield i, com a novetat, les set sèries internacionals que competeixen en la secció oficial podran veure's a la gran pantalla. El jurat d'aquest any estarà format per l'actriu Vicky Luengo, els islandesos Gísli Örn Garoarsson i Nína Dögg Filippusdóttir, així com la directora espanyola Belén Funes.