Aquest dimecres, 21 de setembre, Netflix estrena ‘Monstruo. La historia de Jeffrey Dahmer’, la nova sèrie de Ryan Murphy protagonitzada per un dels seus actors fetitxe, Evan Peters. El creador de ‘Glee’, ‘Halston’ i ‘The Politician’ és tot un expert a submergir-se en històries d’allò més tètriques, com ha demostrat en les diferents temporades d’‘American Horror Story’, un tema en el qual es tornarà a endinsar en la seva nova ficció. Però el més pertorbador és que la trama es basa en un cas real: el del Carnicer de Milwaukee, també conegut com l’Assassí, el Caníbal i el Monstre d’aquesta ciutat dels EUA en la qual va créixer i va sembrar el pànic el brutal criminal, la sòrdida història del qual ja ha sigut portada a la pantalla en diverses ocasions, com la pel·lícula del 2022 protagonitzada per Jeremy Renner.

Els múltiples sobrenoms els hi va guanyar a pols Jeffrey Dahmer, un jove de 31 anys que el 22 de juliol de 1991 va ser detingut per la policia de Milwaukee acusat de 17 assassinats, comesos entre 1978 i 1991. Totes les seves víctimes eren homes (alguns només adolescents), amb qui solia repetir un mateix ‘modus operandi’: els convidava a casa, els drogava, escanyava i, una vegada morts, practicava necrofília i canibalisme amb els seus cadàvers. En alguna ocasió va confessar que consumir carn jove li proporcionava una erecció contínua i el mantenia de bon humor. Instints sàdics Fill d’un matrimoni aparentment feliç, amb un pare de família que treballava com a químic, ja de petit van començar a afluir els seus instints sàdics. Li agradava obrir en canal els peixos que pescava i veure’ls morir. Una cosa semblant feia amb els animals que caçava, que s’emportava a casa seva per treure’ls els ossos i tafanejar entre els seus òrgans. Va ser llavors quan va començar a fantasiejar a fer els seus experiments amb humans, una cosa que es va materialitzar al complir els 18 anys, després d’haver sigut expulsat de la universitat i de l’Exèrcit per culpa dels seus problemes amb l’alcohol. La seva primera víctima va ser Steven Hicks, un jove autoestopista que va convidar a pujar al seu cotxe per fumar marihuana. Una vegada al seu apartament, el va colpejar i escanyar. Després de masturbar-se i practicar sexe amb el cadàver, el va esquarterar. Menjar-se els cervells L’assassí es va acostumar a desmembrar les seves víctimes i desfer-se de les parts del cos dissolent-les en àcid o llençant-les a les escombraries o el vàter. Amb els anys, va provar de beure’s la seva sang i menjar-se part dels seus cervells. Guardava els genitals en formol i bullia els cranis i els guardava com si es tractés d’un trofeu. Fins i tot va arribar a experimentar a crear zombis perforant amb un trepant el cap de dues de les seves víctimes. El malson no va finalitzar fins que un dels nois va aconseguir sortir amb vida del pis de Dahmer i denunciar-lo. La policia va trobar a casa seva fotos i sang de les seves víctimes i, davant l’allau de proves en contra seu, l’assassí va acabar confessant els seus crims amb tota mena de detalls. Va ser condemnat a gairebé 900 anys de presó (15 cadenes perpètues) i empresonat al Columbia Correctional Institution, d’on no arribaria a sortir. Una baralla amb un altre dels presos acabaria amb la seva vida el 1994.