«Dúos increíbles», la gran aposta musical per aquest curs de TVE

Televisió Espanyola prepara l’arribada de Duos increíbles, la gran aposta musical i d’entreteniment per a la nova temporada que comptarà amb Juan y Medio com a mestre de cerimònies. «Necessitàvem una persona amb gran experiència per manejar aquest format, és un professional molt respectat», comenta Ana María Bordas, directora d’originals de RTVE, sobre el fitxatge del presentador andalús. «Cada entrega serà diferent. Estem apostant molt fort per l’entreteniment i ens faltava un gran format musical com aquest», va afegir el passat dilluns durant una trobada amb els mitjans.

Produït per Ganga, es tracta d’un concurs de cançons interpretades per duos formats a cegues per cantants de dues generacions diferents (juniors i sèniors). La seva missió és reinterpretar la banda sonora d’Espanya des de la creativitat i la llibertat artística, segons assenyala la televisió pública en una nota de premsa. Javier Cuadrado, gerent de la productora, considera que pot ser «un d’aquests grans formats que s’han fet des de la Corporació», ja que a més complirà amb el servei públic de «donar espai a la cultura musical». «Els artistes han mostrat des del minut zero molt interès pel format. M’agradaria que això es transmeti des de la pantalla. No és un talent show, no descobrirem ningú. És un concurs i només podrà quedar un duet», va afegir. A més, va avançar que «ningú sap qui cantarà amb qui», cosa que portarà l’espectador «a una tensió brutal».

També van ser presents a la roda de premsa els participants de Duos increíbles, que arrencarà a finals de setembre. Una és Ana Belén, que afirma portar «estupendament» la barreja entre generacions: «L’escenari ha de ser per compartir, no ho entenc sense generositat». Víctor Manuel, per part seva, va destacar que l’audiència podrà escoltar «música en viu», un aspecte que també ha aplaudit Carlos Goñi: «Feia 20 anys que no feia televisió perquè no volia fer playback. Aquí vaig dir que sí perquè podia cantar en directe».