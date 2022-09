‘Salvar al rey’ s’està convertint en el fenomen social del moment en la plataforma d’entreteniment. Pocs dies després de la seva estrena, el 9 de setembre, la docusèrie sobre Joan Carles I s’ha convertit en la producció original d’HBO Max més vista a Espanya.

Les dades de la docusèrie al nostre país només estan per darrere dels de ‘La casa del dragón’, la preqüela de ‘Joc de trons’ que es va estrenar a nivell mundial a finals d’agost.

Més de 50 testimonis en primera persona, entre els quals hi ha periodistes, polítics, exagents secrets i alguna examant desconeguda fins avui, radiografien en ‘Salvar al rey’ una època transcendental en la història recent d’Espanya i ens brinden un retrat íntim de Joan Carles I, un monarca que, segons expliquen, va trair el seu pare per ser rei, va acabar amb 40 anys de dictadura, ens va portar la democràcia, va posar la monarquia en perill per amor i va haver d’abdicar i marxar d’Espanya, en contra de la seva voluntat, per salvar la corona.

Miguel Salvat, Hanka Kastelicová i Antonio Trashorras són els productors executius per part d’HBO Max. Els serveis de producció de ‘Salvar al rey’ van a càrrec de Campanilla Films, S.L., una companyia de Mandarina, productora que, al seu torn, està participada per Mediaset.