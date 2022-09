Aquest cap de setmana ha estat marcat per dues ruptures molt importants entre rostres relacionats amb el món de la televisió. La primera va ser la protagonitzada per Tamara Falcó i Íñigo Onieva, a la qual van seguir Laura Escanes i Risto Mejide. Després de confirmar la seva separació, el presentador ha reaparegut públicament i ha parlat sobre com està portant l’enrenou generat.

Laura Escanes i Risto Mejide se separen: "Han estat 7 anys meravellosos" En l’arrencada de la primera entrega de ‘Todo es mentira’ després del divorci, el presentador ha volgut sincerar-se sobre com se sent i ha reconegut que necessitava tornar a la feina després de situar-se en el focus mediàtic durant les últimes hores. Abans d’iniciar els continguts habituals del format de Cuatro, Mejide ha sorprès amb un missatge dedicat a la Marquesa de Griñón per la coincidència de les dues separacions: «Benvinguts a tots, especialment a l’altra persona amb qui m’identifico molt en aquests moments bàsicament perquè és millor que no entri en aquests moments a les xarxes socials durant els pròxims 20 anys. Tamara Falcó, un petó des d’aquí», ha expressat.