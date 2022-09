«Berlín», el primer «spin-off» de la sèrie «La casa de papel»

Berlín, la nova sèrie de Netflix sobre el personatge del mateix nom que protagonitza, entre d’altres, la reeixida sèrie La casa de papel, serà un «recorregut per l’època daurada» d’aquest lladre de guant blanc que «farà riure molt» i qui dona vida l’actor Pedro Alonso. Així ho va avançar Álex Pina, el creador de l’univers de La casa de papel durant la celebració digital de Tudum, un esdeveniment global per a seguidors de Netflix per a donar a conèixer algunes de les novetats que la plataforma té per a la temporada de l’any 2023.

«Cada vegada que et veig crec que la meva vida torna a començar», li va dir Alonso a Pina, en un vídeo en què tots dos van aparèixer junts durant aquest esdeveniment, en què no es va revelar la data d’estrena d’aquesta nova producció. Una conversa en què Pina va avançar que Berlín serà un «manual d’amor i robatoris» que recorre «l’època daurada del personatge quan robava per Europa, amb una banda, terriblement enamorat». Pina va avançar que el primer episodi d’aquest thriller portarà per títol Històries de París i que serà l’inici d’una temporada que estarà carregada de «tensió i humor» perquè, en paraules del seu creador, el més «sorprenent» serà que Berlín «farà riure molt».