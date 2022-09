El Consell d’Administració de RTVE, que tenia previst aquesta tarda una convocatòria ordinària, finalment està tractant de forma extraordinària l’anunciada dimissió de José Manuel Pérez Tornero com a president de la Corporació per buscar una solució al més aviat possible a la direcció de l’ens públic.

Fonts del Consell han precisat que la reunió estava prevista a les quatre de la tarda, però que finalment s’ha iniciat a les cinc i que sobre la taula hi ha diverses solucions, algunes de les quals en recorden d’altres adoptades en dimissions d’anteriors presidents, com la d’Alberto Oliart i Leopoldo González-Echenique. PP, Vox i Cs veuen Sánchez darrere de la dimissió de Tornero a RTVE Entre aquestes solucions hi podria haver la d’una presidència rotatòria que es constituís d’entre els vocals del Consell d’Administració, o d’una única interina que encapçalés la periodista i consellera proposada pel PSOE Elena Sánchez Caballero, la carrera professional de la qual s’ha desenvolupat fonamentalment a TVE. Aquests són els dos possibles substituts de Tornero al capdavant d’RTVE També s’estudia una altra possible sortida, segons les mateixes fonts, però per la seva complexitat pren menys pes: que es nomeni com a administrador únic José Pablo López, l’actual director de Continguts Generals de la Corporació, com a administrador únic, tot i que aquesta designació la veuen ‘complicada’. López, llicenciat en Periodisme i en Dret, compta amb més de quinze anys d’experiència en la direcció de diferents cadenes de televisió, des de RTVM fins a La Sexta.