Clara Lago, una milionària turmentada a la sèrie «Limbo»

Hi ha una dita popular que assegura que els diners no donen la felicitat («encara que ajuda», postil·larien altres). I un bon exemple n’és Sofia, la protagonista de Limbo... Fins que ho decideixi», la sèrie argentina de Disney+ que arriba avui a la plataforma amb una actriu espanyola com a gran protagonista: Clara Lago. Darrere d’aquesta ficció hi ha els directors i productors argentins Mariano Cohn i Gastón Duprat, autors de Competencia oficial.

Al seu personatge no li falten els euros o la plata, com dirien en aquesta Buenos Aires que ha concentrat gran part del rodatge, però la seva història està marcada per un traumàtic passat que ha tornat per passar comptes amb ella arran de la inesperada mort del seu pare (Enrique Piñeyro), un important empresari porteny. La seva mort l’obliga a tornar a la casa familiar que va deixar enrere quan tenia 12 anys per traslladar-se a viure a Madrid i a retrobar-se amb els dos germans per repartir-se l’empresa, com si es tractés d’una Succession a l’argentina. Encara que aquests no confiïn gaire en la capacitat d’una noia de trenta anys que ha dedicat els últims anys a gaudir intensament de la vida, sense aparents preocupacions.

«Sofia és una mica contradictora, però crec que això passa molt: tenir una faceta molt sociable, de molt hedonisme, del plaer superficial, i per altra banda tenir un punt gairebé antisocial, de necessitar tornar a un mateix per connectar», assegura Lago sobre un personatge que també exerceix de narradora a través d’una veu a off, com la turmentada Rue d’Euphoria. Per a l’actriu que va protagonitzar Ocho apellidos vascos «seria com la consciència que està parlant en els moments de més connexió que ella té, ja sigui conscient o inconscient».

Un altre dels elements que entronquen Limbo amb Succession seria l’inaccessible món de luxe en què s’ambienta. «Als primers capítols és quan més es veu aquesta part frívola, superficial, capritxosa, irreverent, irresponsable i amb un punt infantil de Sofia, encara que sigui una dona de caràcter», la defineix Lago, que es llueix amb un accent argentí que ja va practicar en pel·lícules com Al final del túnel i El cuento de las comadrejas.