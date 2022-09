La periodista Elena Sánchez va ser escollida ahir nova presidenta interina del Consell d’Administració de RTVE, en substitució de José Manuel Pérez Tornero, que va anunciar la dimissió dilluns per entendre que no es donaven les condicions de governabilitat de l’entitat ni les circumstàncies per fer viable el projecte.

Pérez Tornero va presentar la seva renúncia en la reunió ordinària que el Consell tenia programada per a ahir i, posteriorment, el Consell va procedir a l’elecció d’un president interí de l’òrgan. La trajectòria professional de la periodista Elena Sánchez Caballero (Madrid 1957), proposada com a consellera pels socialistes, ha estat estretament lligada a TVE, a la qual es va incorporar el 1984 i on ha desenvolupat pràcticament la seva carrera professional després de dos anys a l’Agència EFE . Va iniciar la seva etapa a la cadena pública en informació esportiva, però després va formar part de l’equip del Telediario i va presentar els informatius de Canal 24 hores.