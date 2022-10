Les bruixes de Salem tornen amb humor i molta nostàlgia

Les germanes Sanderson tornen 29 anys després amb Hocus Pocus 2, una seqüela plena de nostàlgia, fantasia i humor en el repartiment del qual tornen a coincidir Sarah Jessica Parker, Bette Midler i Kathy Najimy interpretant les famoses bruixes de Salem. «Estem de tornada, bruixes», deia l’avançament d’aquest film que va arribar divendres en exclusiva a través de la plataforma de streaming Disney+.

Els seguidors de les germanes Winnie, Mary i Sarah ja poden gaudir d’aquesta segona part que captivarà els més petits, però també els adults amb repetides referències a la cinta original. En aquesta ocasió, Hocus Pocus 2 es llança a l’octubre i no al juliol, com va passar inexplicablement el 1993, motiu que va fer que el film fracassés a la taquilla. Posteriorment, la difusió comercial a través del circuit televisiu trauria les bruixes de Salem de l’ostracisme i les convertiria en uns personatges de culte.

La primera entrega es basava en l’encanteri de les germanes contra una nena per quedar-se amb la seva joventut i la seva bellesa a la recerca de la immortalitat, però finalment van ser derrotades i enviades a l’infern. Ara, la vela de flama negra s’ha tornat a encendre i les bruixes busquen venjança, mentre tres estudiants de secundària intenten posar fi als seus malèfics plans abans que arribi la vigília de Tots Sants.

La pel·lícula aporta una infinitat de situacions còmiques a través de les quals es coneixerà també com són les relacions personals entre la germana gran, Winifred «Winnie» Sanderson (Bette Midler); la mitjana, Sarah (Sarah Jessica Parker); i la menor, Mary Sanderson (Kathy Najimy).

La nova versió reuneix les actrius Whitney Peak (Gossip Girl), Lilia Buckingham (Dirt) i Belissa Escobedo (American Horror Stories) per encarnar aquestes estudiants que deixen moments molt divertits. L’elenc el completen Sam Richardson (The Tomorrow War), Doug Jones (The Shape of Water), Hannah Waddingham (Ted Lasso), Froyan Gutiérrez (Teen Wolf) i Tony Hale (Veep).