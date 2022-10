S’està preparant a tota màquina l’any Picasso, coincidint amb els 50 anys de la seva mort. En el programa d’entreteniment i ‘infoshow’ ‘La Roca’ (La Sexta) s’han aturat un moment a plantejar si la vida d’un artista es pot separar de la seva obra. O sigui, si ens podem extasiar, admirar o commoure, davant un quadro, una novel·la, una pel·lícula, sabent que el seu autor és un canalla maltractador, un pederasta, un criminal, o un abusador. ¡Ahh! Aquest és un vell tema, molt debatut, i mai resolt.

A ‘La Roca’ van recordar, per sobre, com maltractava Picasso les seves cònjuges, amants o parelles. Sota un rètol que deia ‘El lado obscuro de Picasso’ ens van parlar de com ‘va torturar’ la ballarina Olga Khokhlova, Dora Maar, Jacqueline Roque... Home, podien haver llegit alguns paràgrafs de l’interessant i demolidor llibre d’Arianna Stassinopoulos (‘Picasso creador i destructor’) o el de Sophie Chauveau (‘La mirada del minotauro’) on es detallen els abusos que va infligir a set de les seves amants (dues van acabar suïcidant-se) i el testimoni de Françoise Gilot, l’única que va sobreviure perquè va poder fugir a temps. Però el debat televisiu posterior va ser curt. Amb diversitat d’opinions. Més clar sembla que ho tenien aquell@s joves estudiants d’art que a primers de juny es van manifestar al Museu Picasso de Barcelona (jo el vaig seguir a través de ‘La hora de La 1’, TVE) amb samarretes que assenyalaven l’artista com a ‘Barba blava’ i ‘Maltractador’.

L’altre dia, Ricard Ustrell (‘El col·lapse’, TV-3) ens va passar una entrevista que li va fer a Woody Allen recentment a Nova York. Li va preguntar sobre les denúncies que l’acusen d’abusos sexuals, pederàstia inclosa. Woody Allen no es va immutar. Només va parlar de com és de feliç en aquesta vida. I de l’enorme sort que té. Però després, al plató, hi havia Bob Pop i va reflexionar sobre el tema. Va treure a la palestra la paraula ‘cancel·lació’. És un nou concepte que defensa que tot artista maltractador o assetjador ha de ser ‘cancel·lat’ en els mitjans. I es va queixar Bob que es ‘cancel·la’ poc. ¡Ahh! Hi ha qui diu que seguint aquest criteri ens podríem quedar sense quadros als museus, sense llibres a les biblioteques i sense pel·lícules a les filmoteques. Els que vulguin aprofundir sobre aquest diabòlic tema els aconsello l’assaig de Gisèle Sapiro ‘¿Puede separarse la obra del autor?’. Dona llum en aquesta zona fosca de tants artistes brillants i famosos.