La televisió ha perdut una de les seves figures més reconegudes de les últimes tres dècades. El periodista Jesús Quintero ha mort aquest dilluns als 82 anys a la residència Nuestra Señora de los Remedios, segons ha avançat ‘Abc’ i ha verificat YOTELE.

Fonts pròximes a la seva família consultades per aquest diari asseguren que el comunicador de Huelva ha dinat aquest migdia i després d’anar-se’n al seu dormitori a descansar, ja no es va despertar.

Des de fa uns mesos, el periodista es trobava en una residència gaditana per recuperar-se del seu delicat estat de salut. Poc abans, també havia estat ingressat a l’hospital durant diverses setmanes per problemes respiratoris.

El presentador i locutor va arrencar la seva trajectòria radiofònica a la seva Huelva natal i en els anys posteriors va presentar programes d’ari i televisió a nivell nacional, com ‘Ratones coloraos’, ‘El vagamundo’ o ‘El hombre de la roulotte’.

El seu format més recordat és ‘El loco de la colina’, a cadena SER i RTVE, amb qui es considera que va crear escola. La seva popularitat el va portar a ser una cara coneguda a diversos països llatinoamericans, com l’Argentina i l’Uruguai, on també es va consolidar com una de les grans veus de la història.