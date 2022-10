El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts una modificació dels estatuts socials de Radiotelevisió Espanyola (RTVE) per dotar la nova presidenta interina de la corporació, Elena Sánchez, de més poders per exercir el seu càrrec.

Amb la modificació aprovada mitjançant reial decret, Sánchez tindrà unes competències que no podria haver assumit amb la redacció anterior dels estatuts.

Fonts del Govern han explicat que era necessari fer aquest pas per facilitar la gestió d’RTVE i perquè no es vegi «amb les mans lligades» fins que el Parlament elegeixi un nou president d’RTVE després de la dimissió de Tornero.

Aquest canvi en els estatuts de la corporació es produeix una setmana després que Sánchez fos elegida presidenta interina després de la dimissió de José Manuel Pérez Tornero, que el passat 26 de setembre anunciava la seva renúncia a l’entendre que ja no es donaven els factors per sostenir la viabilitat del seu projecte.

Poc abans que es confirmés que s’havia aprovat la modificació dels estatuts socials d’RTVE, la portaveu del grup popular al Congrés, Cuca Gamarra, havia advertit que seria «un autèntic escàndol» que es portés a terme aquesta «maniobra».

Segons el seu parer, el Govern està protagonitzant «un assalt a la televisió i la ràdio públiques».

«Primer, impulsant la dimissió de qui presidia el Consell d’Administració; segon, nomenant una persona amb caràcter interí, i un tercer pas dotant-la de capacitat executiva com si hagués sigut elegida pel Congrés», ha afegit.

Per a ella, aquesta actuació se suma a l’«ocupació» d’altres institucions per part del Govern, com el CIS o el CNI.