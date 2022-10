Michael Moore troba a Europa allò que als EUA és inconcebible

Les forces armades americanes no saben què fer. S’avorreixen. Els comandaments estan amoïnats: les últimes guerres en què s’han ficat no han anat gens bé, i no se’ls acut què podrien envair ara. Qui els podria aconsellar? Per aquest motiu, convoquen el periodista i documentalista Michael Moore al Pentàgon. Aquesta és la irònica premissa amb la qual el cineasta norda-americà, autor de films com Bowling for Columbine o Capitalism: A Love Story, configura I ara, què envaïm?, un documental que mostra en to de comèdia aquella afició tant americana per envair països i que aquesta nit, a les 22.15 h, es podrà veure al programa Sense ficció de TV3.

«Envairé països habitats per blancs, amb noms que pugui pronunciar. N’agafaré allò que necessitem –no petroli– i m’ho enduré a casa, als Estats Units. Perquè tenim problemes que cap exèrcit pot solucionar» afirma Moore abans d’iniciar un viatge que el portarà a Europa, visitant alguns dels seus països i descobrint serveis tan extraterrestres als Estats Units com són la sanitat pública, els menjadors escolars, les vacances pagades per als treballadors, impostos per als rics o educació sexual. El director tornarà al seu país amb un paquet de mesures que, malgrat semblar impossible, als Estats Units són gairebé inconcebibles.