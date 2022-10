El periodista i presentador Jesús Quintero va morir ahir als 82 anys en una residència de Sevilla, en la qual es trobava des de feia mesos. Nascut a Huelva el 18 d’agost de 1940, Quintero va ser un dels comunicadors més reconeguts de finals del segle passat, presentant programes com El loco de la colina o Ratones coloraos, entre d’altres. Des de fa uns mesos, el periodista era en una residència de Cadiz per recuperar-se del seu delicat estat de salut. Poc abans també havia estat ingressat a l’hospital durant diverses setmanes per una sèrie de problemes respiratoris.

El periodista va destacar sobretot per treure de l’anonimat personatges marginals com la parella formada per «El Risitas» i «El Peíto», als quals va fer famosos i es va convertir en una llegenda de la televisió per les seva peculiar tècnica de fer entrevistes. A més a més, Quintero també va exercir de productor musical -arribant a treballar amb el guitarrista Paco de Lucía- i va publicar els llibres Trece noches (1999), amb Antonio Gala, Cuerda de Presos (1997) i Jesús Quintero: entrevista (2007).