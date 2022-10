Una nova polèmica ha envoltat Vox en els últims dies al convocar un acte amb convidats molt controvertits. En concret, el partit liderat per Santiago Abascal ha volgut comptar, entre d’altres, amb un raper que amenaça en les seves lletres Jorge Javier Vázquez, cosa que ha provocat que el presentador opini sobre això.

Vox ha convocat un festival, al qual ha anomenat Viva22, amb diferents cantants coneguts i anònims entre els quals es troba Santaflow. El raper té polèmiques lletres entre els seus temes amb atacs a nombrosos rostres coneguts en el panorama nacional i internacional, com el presentador de Telecinco.

En una de les seves cançons més controvertides s’atreveix fins i tot a amenaçar el català: «Daría mi coche por tirarme a Angelina Jolie. Y grabarla haciéndome un paja con los pies. Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier. Y que quede muda la burra de Belén Esteban» expresa el tema.

El presentador, com sol fer, no ha trigat a reaccionar amb to irònic a través de les seves xarxes socials: «Quins nervis! ¿Quines personalitats pàtries sortiran ara en la meva defensa? Perquè amb d’altres bé que es van esquinçar les vestidures», ha expressat com a dard el partit polític.