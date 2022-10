«25 palabras», el nou concurs de Telecinco per a la franja de vespre

Mediaset ja treballa en el nou projecte de Christian Gálvez després de posar fi a les gravacions de Alta tensión. El grup de comunicació i la productora Fénix Media Audiovisual preparen un nou concurs que s’emetrà en directe i que convidarà els espectadors a participar-hi des de casa per optar a diferents premis. La nova aposta de Telecinco es tracta de l’adaptació espanyola del format nord-americà 25 words or less. A cada entrega competeixen dos equips formats per dos famosos i un anònim que lluiten per un premi de 10.000 dòlars. 25 palabras, títol provisional de l’espai, podria arribar a l’últim trimestre de l’any per competir contra el cèlebre Pasapalabra d’Antena 3.

El concurs, basat en un popular joc de taula, es compon de tres rondes en la versió original. A la primera, un membre de l’equip mostra una llista de cinc paraules que els seus companys han d’esbrinar en un màxim de 45 segons. El presentador permet utilitzar 23 paraules clau, però només hi pot participar l’equip que faci l’oferta més baixa. El guanyador de la ronda s’emporta 250 punts. A la segona part, als famosos se’ls ensenyen cinc grups de paraules dividides en diferents nivells. En aquesta ronda disposen de 45 segons i no poden fer servir més de 20 paraules per donar les pistes.