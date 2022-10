Pablo Iglesias no ha aconseguit guanyar la plaça de professor de Periodisme per a la qual optava i s’ha vist superat per una coneguda presentadora de televisió. Sandra Daviú ha aconseguit la vacant i s’estrenarà pròximament a la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat Complutense de Madrid.

L’exvicepresident del Govern d’Espanya ha acabat en cinquena posició d’entre els set aspirants que optaven ocupar la plaça de docent associat en informació de ràdio i televisió. Iglesias hauria obtingut una nota d’un 4, tal i com avança l’ABC, i l’hauria penalitzat la seva poca experiència treballant en mitjans de comunicació. Per la seva banda, la periodista catalana ha sigut la que s’ha emportat la plaça després d’aconseguir un gran 7,4 en el concurs, gràcies als 5,4 sobre 6 obtinguts per la seva experiència professional. Se li hi han sumat també 1,5 punts dels tres possibles, aconseguits pel seu passat en la investigació i en la docència. Fa molts anys que Daviú està vinculada a la televisió i actualment condueix ‘La suerte en tus manos’ a La 1 i sol retransmetre la Loteria de Nadal anualment. A més, va presentar ‘El diario de Patricia’ després de la sortida de Patricia Gaztañaga, ha sigut substituta de Susanna Griso al capdavant d’‘Espejo Público’ i ha treballat al costat de Roberto Leal a ‘España Directo’, entre d’altres.