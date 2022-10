La pròxima edició del <strong>Festival d’Eurovisió</strong> al Regne Unit ja té seu. Finalment, després de setmanes d’espera, la BBC britànica i la Unió Europea de Radiodifusió han escollit Liverpool com a ciutat amfitriona del certamen musical, que se celebrarà el mes de maig de l’any 2023.

D’aquesta manera, Liverpool debuta com a ciutat amfitriona del Festival d’Eurovisió després que l’UER acordés amb la BBC organitzar el festival després de la victòria ucraïnesa dels Kalush Orchestra a l’edició celebrada a Torí (Itàlia) durant el maig passat. Les vuit últimes edicions del concurs musical que va acollir el Regne Unit es van celebrar a Londres (1960, 1963, 1968 i 1977), Edimburg (1972), Brighton (1974), Harrogate (1982) i Birmingham (1998).

La confirmació de Liverpool com a ciutat amfitriona de la pròxima edició del Festival d’Eurovisió arriba després de diverses setmanes d’espera. La localitat britànica era una de les favorites dins de les finalistes del procés d’elecció de la BBC, que es va iniciar a finals del mes de juliol amb una convocatòria oberta iniciada després que la UER confirmés un acord amb el Regne Unit al considerar que Ucraïna no complia amb «les garanties operatives i de seguretat requerides» a causa de la guerra que va iniciar la invasió russa.

En total, més de 20 ciutats britàniques han participat en aquesta terna per allotjar el certamen europeu, entre les quals s’inclouen Birmingham, Leeds, Manchester, Newcastle i Sheffield, que van caure de la competició a l’última fase del procés de selecció iniciat per la BBC i la UER.

Malgrat celebrar-se al Regne Unit, les semifinals i la gran final incorporaran elements ucraïnesos per la victòria de Kalush Orchestra amb el tema ‘Stefania’ el maig passat a Torí. A més d’això, Ucraïna es classificarà automàticament per a la gran final de la pròxima edició juntament amb els anomenats ‘Big 5’, el grup de països que més hi contribueixen econòmicament compost per França, Alemanya, Itàlia, Espanya i el Regne Unit, per la qual cosa hi haurà 26 països de nou a l’esmentada gala de dissabte.

A més, la UER també va revelar que els representants de UA:PBC, cadena pública ucraïnesa, treballaran amb la BBC per desenvolupar i implementar els elements ucraïnesos dels programes de l’any vinent i que el logotip de l’esdeveniment del 2023 reflectirà la posada en escena única del festival de l’any vinent i la cooperació entre el país amfitrió i els guanyadors d’aquest any.

EN ELABORACIÓ