Nintendo publica el primer tràiler de la pel·lícula de Super Mario

Nintendo va llançar ahir el primer tràiler de The Super Mario Bros. La Pel·lícula, la pel·lícula d’animació basada en l’univers de la seva exitosa franquícia de videojocs homònims, i que compta en el doblatge amb actors com Chris Pratt i Jack Black en la seva versió original.

La desenvolupadora i distribuïdora de videojocs japonesa va publicar el vídeo en un dels seus formats en línia Nintendo Direct, que va fer coincidir amb la celebració de la convenció de còmics Comic-Con de Nova York, durant les primeres hores d’aquest divendres al Japó.

Al tràiler, d’una mica més de dos minuts i mig de durada, es pot escoltar per primera vegada l’actor Chris Pratt en el paper del protagonista, Mario, i Jack Black com l’antagonista, Bowser.

«Sempre he somiat convertir-me en Mario. Però, com tots els somnis, fer-ho realitat serà tot un desafiament», va dir Pratt en un missatge gravat per a la seva emissió al Comic-Con, en què confessava ser un gran admirador i aficionat als jocs. «Vaig passar hores de la meva vida picant Koopas a la màquina recreativa original de Mario Bros. que hi havia a la bugaderia propera» a casa seva, va explicar l’actor abans de donar pas a Jack Black, que va definir la pel·lícula com «una experiència cinematogràfica «que marcarà els aficionats de Mario».

A través de la publicació del vídeo els seus responsables van donar a conèixer també un petit avenç de la data esperada d’estrena a cinemes, entre març i abril de l’any que ve. «La setmana que ve es completa l’animació. Estem immersos en el procés d’il·luminació i de composició d’imatge», va dir durant el vídeo Chris Meledandri, productor de l’estudi d’animació nord-americà Illumination, al capdavant del projecte.

Els minuts de metratge publicats mostren gran fidelitat amb els videojocs i el compositor de la música per a la cinta, Brian Tyler, ha estat treballant «colze a colze» amb l’autor de les cançons originals, Koji Kondo, «per incorporar temes clàssics del joc a la banda sonora de la pel·lícula», va dir Meledandri.