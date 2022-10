El programa 30 minuts estrena aquesta nit (22.10 h, TV3) Les arrels del narcotràfic, un documental que es pregunta si Catalunya corre el risc de convertir-se en els pròxims anys en una narcosocietat si no posa fre al cultiu il·legal de la marihuana -arrelat i estès per tot el territori- i a l’entrada d’haixix per mar; una ruta de la droga que es fa amb narcollanxes i que s’ha reactivat l’últim any. El treball de Fàtima Llambrich i Guillem Prieto Marín compta, entre d’altres, amb el testimoni d’una persona que ha estat condemnada per tràfic d’haixix i pertinença a organització criminal, que gestionava l’entrada per mar a Catalunya de tones i tones d’haixix.