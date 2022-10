La sèrie Frasier, una de les comèdies més longeves de la televisió nord-americana, tornarà a la petita pantalla amb una seqüela produïda per Paramount+ i protagonitzada de nou per Kelsey Grammer. L’actor tornarà a repetir el seu personatge com a Frasier Crane, un psiquiatre que acaba treballant com a locutor de ràdio a la ciutat de Seattle.

Els detalls sobre la trama i el repartiment de la seqüela romanen sota secret, encara que, segons informa el portal Deadline, fonts properes a la producció estudien una primera temporada de deu episodis en què el protagonista es mudarà a una nova ciutat on s’envoltarà d’altres personatges. El retorn de Frasier estava als plans dels estudis Paramount des de fa més de quatre anys, quan Grammer va mostrar interès en recuperar la ficció. De fet, la idea darrere del retorn de Frasier repeteix l’origen de la sèrie original, que va ser una trama derivada de Cheers en què un dels seus personatges es mudava a Seattle després d’un divorci i allà, a més de començar una nova vida, havia de fer-se càrrec de la cura del seu pare. L’emissió de Frasier a la cadena NBC es va allargar des del 1993 fins al 2004, període en què va guanyar 36 premis Emmy, inclosos cinc guardons consecutius a la millor comèdia televisiva.