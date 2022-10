En el temps en què ens trobem, en què els joves es mouen com un peix a l’aigua en el sempre canviant entorn digital, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) s’ha proposat <strong>reconquistar l’audiència adolescent</strong>. Ho farà amb una reformulació total del <strong>canal Super3,</strong> que a partir del 10 d’octubre es transformarà en l’SX3, un nou projecte transmèdia, omnicanal i multipantalla destinat als més petits però també als joves acostumats a seguir a les xarxes ‘youtubers’ i ‘influencers’ a qui ara la nova marca també donarà un espai. Un altre dels puntals de la programació del renovat canal, que ara serà també una plataforma digital de continguts, seran els manga, que van ser un dels grans referents del Super3 (o més aviat de l’antic contenidor 3XL) en les seves primeres etapes.

«El nostre objectiu és formar part de l’imaginari dels nens i nenes catalans i, per aconseguir-ho, ens havíem de reinventar», reconeix Laia Servera, cap d’Infantils de TV-3, que recalca la necessitat d’adaptar-se «a les noves formes de consum audiovisual» de les generacions d’avui dia.

Però assolir aquest objectiu els ha obligat a fer l’aposta més gran des de l’entorn digital per a una marca de la CCMA. Així, la posada en marxa de l’SX3 inclourà una nova ‘app’ per a televisors intel·ligents, una altra per a mòbils i tauletes, nova web, l’actualització de la ‘skill’ d’Alexa, nous canals a les xarxes socials, una oferta sonora en ‘pòdcast’ procedent de Catalunya Ràdio i un canal IP 24 hores en alta definició. Per norma general, les estrenes dels programes arribaran primer a l’entorn digital i després al televisiu.

«Nous referents»

Pel que fa a l’oferta, la pretensió, segons Sigfrid Gras, director de TV-3, és que el canal infantil i juvenil «creï nous referents» per als nois, com ja va fer en èpoques anteriors amb els seus pares gràcies a mítics personatges com el Tomàtic, el Petri i la Nets, entre molts d’altres. La idea és que els nous personatges arribin a «sortir al carrer, de manera que els nens se’ls trobin i els reconeguin». Un altre dels objectius per a Gras serà crear «referents musicals» que puguin compartir pares i fills, amb la qual cosa hi haurà alguns programes en els quals les cançons seran l’eix principal.

Així, l’SX3 tindrà dos mons específics dirigits a diferents franges d’edat, amb contingut, grafisme i vies de difusió pròpies: l’S3, per als petits, i l’X3, per als més grans i preadolescents.

El primer mantindrà programes ja veterans com el ‘MIC’ i ‘Una mà de contes’ i sèries com ‘Les tres bessones’ i ‘L’abella Maia’, als quals se sumaran un munt d’estrenes: ‘Titó’, on l’únic personatge de carn i ossos d’aquesta franja farà excursions per Catalunya i aprendrà anglès de la mà d’un australià; ‘L’hora de berenar’, en el qual els nens de les escoles catalanes ensenyaran receptes saludables, i ‘Uau Ka Kau’, protagonitzada per dos extraterrestres nouvinguts a la Terra que inclourà música creada pel grup Els Catarres.

Marc Parrot i Tomeu Penya

Altres novetats seran ‘Fa La Là’, on quatre animals en 3D cantaran melodies tradicionals catalanes que ha versionat Dani Vega, del grup Mishima; ‘Jasmine & Jambo’, sèrie d’animació amb música original de Marc Parrot amb les veus d’Anna Moliner i Tomeu Penya, i ‘Numberblocks’, per aprendre matemàtiques amb volums.

Ja a l’espai X3, destinat als joves, es mantindran l’informatiu ‘Info K’ (que ara passarà a emetre’s a les 19.30 hores) i el programa de cuina ‘Manduka’ de la guanyadora de ‘Masterchef junior’, Paula Alós. I hi arribaran ‘Ràndom’, magazín interactiu en directe i transmèdia (20.20 hores), presentat per David Itsme i Maria Bouabdellah, en el qual l’audiència podrà convertir-se en generadora de contingut; ‘Projecte Beta’, amb quatre joves que formen un grup musical; ‘Lara i Kali’, amb una noia aranesa i la seva gossa explorant la muntanya i ensenyant trucs de supervivència, i ‘InfluenX3r’, un ‘talent show’ d’‘influencers’ presentat per Laia Oli.

La nota nostàlgica la posarà ‘L’hora boomer’, que permetrà recuperar programes, sèries i personatges del passat com Capità Enciam i Cliptoman. També s’estrenaran sèries com ‘ZombieLars’, ‘Theodosia’, ‘Hoodie’, ‘Mòpies’ i animes com ‘Inazuma Eleven’, ‘Guardians de la nit: Kimetsu no Yaiba’ (basat en un manga supervendes), <strong>‘Ronja, la filla del bandoler</strong>’ (la primera sèrie de l’aclamat Studio Ghibli) i ‘Haikyu!!’a més de nous episodis d’ ‘El detectiu Conan’.

Altres projectes en els quals ja està treballant el nou SX3 són un programa de sexe, un espai d’història de Catalunya, un xou amb el grup musical El Pot Petit i un ‘talent’ de K-Pop.