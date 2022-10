El bisbalenc Albert Solà, qui des de fa anys reclamava ser reconegut com a fill de Joan Carles I va morir dissabte a la capital del Baix Empordà. Solà tenia previst aparèixer aquesta mateixa setmana en la segona entrega del programa de Telecinco ¿Quién es mi padre?, on havia de parlar de tots els indicis que al llarg del temps va anar recollint per, segons ell, demostrar que era fill no reconegut de l’emèrit. Segons ha fet oficial la cadena de Mediaset, el format mantindrà el seu pla i emetrà dissabte vinent l’entrevista pòstuma a Solà. Segons els responsables del format, aquesta emissió servirà d’homenatge a l’home que va arribar a acudir al Suprem amb la seva demanda de paternitat.