TV3 ha anunciat l’inici del càsting de concursants per a la segona edició del fenomen televisiu Eufòria. Des d’aquesta mateixa setmana ja està disponible el lloc web on cal inscriure’s per optar a formar part de la nova fornada de concursants. Els aspirant poden registrar-hi les dades personals i, automàticament, reben un correu amb els passos que cal seguir per completar el procés. Hauran d’omplir un qüestionari, enviar fotografies i pujar tres vídeos breus presentant-se i demostrant les habilitats cantant en català i en un altre idioma de lliure elecció. Tot aquest procés es farà de forma virtual i finalitzarà el pròxim 16 de novembre.