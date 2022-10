Construcció clàssica a Tele 5 per al ‘¿Quién es tu padre?’ de dissabte. Un relat tipus ‘vides paral·leles’ sobre Albert Solà i Ingrid Sartiau, els presumptes fills no reconeguts de Joan Carles I. La inesperada mort de Solà el dia 8, en un bar de la Bisbal d’Empordà, un infart agut de miocardi segons l’autòpsia, ha servit al programa per crear ganxos i especulacions per tal d’atraure més audiència.

Frases com «una mort que podria haver estat planificada (...) Hi ha una cosa fosca rere aquesta mort (...) A la Bisbal ja s’està demanant una segona autòpsia» s’han anat llançant a la cadena des de dijous, en les promocions publicitàries del ‘Sálvame’, ‘Fiesta’, etc, creant un clima de conspiració sobre aquesta mort. Fins i tot ens han passat una declaració d’un «suposat exagent del CNI», una gravació de veu en què advertia: «Em temo que l’hagin punxat per algun lloc sense que ell se n’adonés. Albert fa temps que sobrava». Amb la qual cosa, a la possibilitat que Solà sigui fill de Joan Carles, Tele 5 ha afegit el plus televisiu de l’especulació sobre el ‘misteri’ de la seva mort. Qui sap, potser en el futur és un tema per a Carles Porta i el seu programa ‘Crims’ (TV-3).

La participació al plató d’Ingrid Sartiau va reafirmar el seu convenciment que també és filla de Joan Carles, fruit d’una relació quan la seva mare treballava com empleada de la família belga Merode al castell de Westerloo, i el llavors Príncep d’Espanya la visitava allà. Com anècdota curiosa Blanca de Borbón, filla de qui va ser intitulat el ‘bastard regi’ Leandro de Borbón y Ruiz Moragas, va declarar que ella ha vist la foto en què es veu Ingrid quan era encara un nadó, la seva mare i Joan Carles muntats en una Vespa, com si fossin una entranyable família. Ingrid ho va corroborar.

Sobre les imatges de l’enterrament d’Albert Solà a la Bisbal, destaquem la presència en primer terme del diputat de Junts Jaume Alonso Cuevillas. A més de formar part del colossal cos d’advocats de Puigdemont resulta que també ho és d’Ingrid. I com a cop d’efecte del programa ha sigut impagable escoltar-lo, dient que Solà seria el fill primogènit del Rei: «Hauria sigut Albert I d’Espanya, i la seva germana la infanta Ingrid». ¡Ah! La monarquia espanyola continua sent un filó televisiu indiscutible.