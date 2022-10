L’última temporada de «Happy Valley» es veurà a Movistar +

Protagonitzada per Sarah Lancashire, l’esperada tercera (i última) temporada de Happy Valley es podrà veure en exclusiva a Movistar Plus+. Es compon de sis episodis que s’emetran setmanalment. La sèrie segueix Catherine (Sarah Lancashire), una de les millors policies de la seva divisió i una mare coratge. Una dona que perd una filla; és tutora del seu nét Ryan; té una germana toxicòmana, Clare (Siobhan Finneran), lluitant per rehabilitar-se i, per si no n’hi hagués prou, es va veure immersa en la investigació d’un cas que la connectava directament amb Royce (James Norton), el violador de la seva filla (i per a més inri pare del seu nét).

La segona entrega va finalitzar el 2016 amb Royce a la presó. Com se li va prohibir qualsevol comunicació amb el seu fill Ryan, va decidir enviar-li cartes a través d’algunes dones a qui els prometia matrimoni, incloent-hi Frances (Shirley Henderson), que va arribar a fer-se passar per una professora per acostar-se al nen. Entre altres premis, la sèrie ha guanyat quatre BAFTA: millor sèrie dramàtica el 2015 i 2017; i millor guió i actriu protagonista (Lancashire) el 2017. A més, James Norton i Siobhan Finneran han estat nominats com a actor i actriu de repartiment, respectivament.