Novetats en l’elenc protagonista de The Boys. En la quarta temporada de la sèrie de superherois d’Amazon Prime, l’equip de Vought donarà la benvinguda a Sister Sage i Firecracker. El compte oficial de la sèrie a Twitter ha llançat les instantànies en què es mostra a les actrius Susan Heyward i Valorie Curry caracteritzades com les dues nouvingudes. La primera dóna vida a Sister Sage, que «ja està mil passos per davant teu», mentre que la segona serà Firecracker, qui «té la metxa curta», com s’assenyala oficialment des de la producció, donant pistes dels superpoders que ostentaran les heroïnes. Per ara encara no s’ha anunciat la data d’estrena de la nova temporada.