A partir de demà dimarts i fins al 18 de novembre, la natura i la ciència es donaran cita al dial 13 de Movistar Plus+ amb BBC Earth, el nou canal pop up de la plataforma on es podran veure documentals espectaculars amb rigor científic, esperit de divulgació i narratives brillants. Cada any, BBC Earth presenta noves produccions que superen les anteriors, gràcies a les noves tecnologies de filmació i a la dedicació a cadascun dels seus projectes. A més, molts d’aquests grans documentals estan narrats (en la seva versió original) per la veu inconfusible de Sir David Attenborough, el gran ambaixador de BBC Earth pel seu compromís i defensa de la natura.