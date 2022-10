El mag Arsenio Puro, de 46 anys, va morir dissabte passat a causa d’un infart que va tenir dalt de l’escenari de la sala Houdini de Madrid, on estava portant a terme un dels seus espectacles. Els assistents van pensar en un primer moment que formava part del xou, però tot va canviar quan es van adonar que no reaccionava.

Així ho explica el mag Jaque, amic íntim d’Arsenio, en declaracions a ‘El Mundo’. Passades les 21:30 hores, dos agents de policia que hi havien acudit com a espectadors es van acostar al cos de l’home, encara amb vida, i li van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar.

Més tard va arribar al lloc dels fets una unitat del Summa, que el va traslladar en estat crític a l’hospital, on va acabar morint. Arsenio, que havia treballat a la sala Houdini durant els últims 25 anys, no feia «cap truc de risc» i va morir per causes naturals, segons recull l’esmentat mitjà.

Era el camarero de la @SalaHoudini. A última hora te sorprendía con una gran actuación que unida a su vis cómica le llevó a @GotTalentES donde logró seducir incluso a @ristomejide.



Hace unas horas murió actuando en el escenario. Arsenio Puro, un gran mago y entrañable amigo.

Arsenio Puro era un vell conegut pels seguidors de ‘Got talent’. El mag va participar en la quarta edició del ‘talent show’ de Telecinco amb la intenció de guanyar-se el jurat, segons va explicar en el seu vídeo de presentació.

Una missió que va acabar complint, ja que va fer ple i es va emportar els ‘sís’ de Paz Padilla, Eva Isanta, Edurne i Risto Mejide en la seva primera audició. «No m’ho crec», va assegurar el mag, molt emocionat després d’aconseguir el pas a la següent fase del format, en el qual va acabar sent semifinalista.