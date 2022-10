Catalunya és un gran plató. Barcelona és la segona ciutat espanyola, només superada per Madrid, quant a nombre de rodatges. I moltes d’aquestes produccions que es roden en territori català estan destinades a satisfer la fam voraç de nous títols que requereixen les plataformes, que en els últims anys han multiplicat el seu nombre d’abonats. Però això no significa necessàriament que el català tingui massa presència als seus catàlegs (ja sigui com a llengua original, doblatge o subtítols) i arriba a quotes gairebé testimonials en algunes d’aquestes. El català continua sent la gran assignatura pendent.

Segons Barcelona Film Commision, l’any 2021 es van registrar un total de 2.947 produccions (entre llargmetratges, curtmetratges, sèries, programes per a la televisió i anuncis publicitaris) amb localitzacions a Barcelona (i a la resta de Catalunya, dades del 2020 parlen de més de 500). Entre aquestes altes xifres de producció vinculada a Catalunya es troben les realitzades per plataformes (OTTs) com Netflix, HBO Max, Movistar Plus+ i Amazon Prime Video, entre d’altres: gairebé 60, entre sèries i pel·lícules, rodades entre el 2003 i el 2021.

Les sèries de TV-3

Segons els informes que Barcelona Film Commision ha elaborat des del 2010, el nombre de produccions escrites i interpretades en català anava bastant semblant al de produccions realitzades a Catalunya, amb èpoques daurades en les quals TV-3 omplia les seves graelles amb sèries i telefilms en què s’utilitzava aquesta llengua. Alguns exemples són excel·lents produccions com ‘Nit i dia’, ‘Merlí’, ‘El crac’... Fins i tot hi va haver interessants experiments en la cadena autonòmica catalana i a TVE de telefilms gravats (no doblats) tant en català com en castellà: <strong>‘El crèdit’</strong>, ‘La dona del segle’ i ‘L’enigma Verdaguer’.

Però ara la producció audiovisual ja no pertany només a les televisions generalistes, ja que amb la irrupció de les plataformes el consum digital s’ha disparat. I amb aquest, el nombre de produccions originals de les OTTs. Entre aquestes gairebé 60 registrades per Barcelona Film Commision per rodar-se a Catalunya, Netflix s’emporta la palma amb gairebé la meitat (tot i que també cal tenir en compte que en general la seva producció és més gran que qualsevol de la resta que operen a Espanya): 23, gravades entre el 2017 i el 2022, han tingut Catalunya com a plató (‘Hache’, ‘El inocente’, ‘A través de mi ventana’, ‘Los herederos de la tierra’…).

La segueix Movistar Plus+, amb 14 entre 2017 i 2021 (‘Mira lo que has hecho’, ‘Vida perfecta’, ‘Merlí: sapere aude’...); HBO Max, amb sis, realitzades entre 2015 i 2021 (‘Joc de trons’ T6, ‘La Casa del Dragón’, ‘Patria’...); Amazon Prime Video, també amb sis, de 2018 a 2021 (‘Sin huellas’, Maradona, sueño bendito ...); Filmin, amb cinc, del 2016 al 2022 (‘Drácula Barcelona’, ‘Selftape’). I ja amb una Starz (ara Lionsgate+) (el 2021: ‘Nacho’); Playz (el 2021: ‘Ser o no ser’); Apple TV (‘Mala uva’, el 2003), Disney+ (‘The Cheetah Girls 2: When in Spain’, el 2005) i la plataforma gratuïta Rakuten TV (una, de 2019, ‘Matchday inside FC Barcelona’).

Tres amb oferta gairebé nul·la

Un nombre de títols que va en ascens, però no alhora de l’ús del català. El juny del 2021, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) va denunciar en un informe que l’oferta d’obres en català (doblades i/o subtitulades) era gairebé nul·la en tres plataformes: HBO tenia només el 0,1% del seu catàleg en català; Disney+, el 0,8%, i Amazon Prime Video, l’1,3%. En contraposició hi havia Filmin, amb el 18,9%, que a més disposava de la interfax FilminCAT, mitjançant la qual oferia de manera exclusiva obres de catàleg general produïdes a Catalunya o disponibles en llengua catalana.

En un altre estudi, analitzava com <strong>Netflix</strong> només havia passat del 0,3% de títols disponibles en català el 2020 al 0,5% d’inicis del 2022. El març del 2021, el gegant de l’‘streaming’ va anunciar que doblaria o subtitularia al català, basc i gallec 70 sèries i pel·lícules cada any. I sembla que s’està posant les piles: en el dia d’avui, es poden trobar a Netflix 44 títols amb àudio en català, 68 amb subtítols en aquesta llengua i 19 amb àudio i subtítols, comptant amb produccions de TV-3 rodades originalment en aquest idioma com ‘Merlí’, ‘Les de l’hoquei’, ‘Benvinguts a la família’ i ‘Si no t’hagués conegut’.

La que continua liderant l’oferta en català és Filmin, amb 1.075 produccions amb àudio en català, 1.473 amb subtítols i 424 amb les dues coses. Prime Video compta amb 338 títols amb àudio, 193 amb subtítols i 124 amb àudio i subtítols; Movistar Plus+ en té 76 amb àudio en català i 473 amb subtítols; Apple+, 105 amb àudio, 20 amb subtítols i 20 amb tots dos; Disney+, només 62 amb àudio, i HBO Max, sis amb àudio i un amb subtítols i àudio.

El cas de Netflix

L’abril de 2021, Netflix oferia per primera vegada doblada al català i subtitulada en aquest idioma una pel·lícula dirigida al públic infantil: ‘La família Mitchell contra les màquines’, perquè la seva productora original, Sony Pictures, havia contractat la traducció quan encara aspirava a exhibir-lo en sales. Un pas més enllà seria produir a alguna de la resta de llengües oficials: català, eusquera (‘Intimitat’ sí que té alguna seqüència en aquest idioma) o gallec. Però després de tota aquesta política quant al llenguatge utilitzat només hi ha una raó: que hi hagi una rendibilitat. I això passa per utilitzar els idiomes més parlats. No obstant, l’acord amb el Govern català servirà perquè un gegant de l’‘streaming’ com Netflix ajudi a impulsar la cultura catalana.