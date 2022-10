Notícia que no hauria de ser-ho. Parlo de la formidable entrevista d’Agnès Marquès a l’actriu Blanca Portillo a ‘Planta baixa’, TV-3. Ha sigut una trobada idiomàticament lluminosa. En vista que la Blanca no parla català –entén moltes paraules, però moltes d’altres no– l’Agnès va anar realitzant les preguntes en un admirable equilibri lingüístic.

Segons la dificultat de comprensió de Blanca, i simplement utilitzant el sentit comú, Agnès transitava del català al castellà i viceversa amb una naturalitat que a mi m’ha semblat exemplar. De fet, he revisat l’entrevista que va fer també l’Agnès a Pepe Sacristán el passat 5 de setembre i, efectivament, allà també la coexistència idiomàtica es va produir amb la mateixa naturalitat que ara. Tinc entès que la norma que regeix, o hauria de regir, a TV-3 adverteix que si l’entrevistat no entén l’idioma català, l’entrevista s’ha de fer en castellà.

De manera que en el cas de la Blanca, que l’entén a mitges, l’opció d’Agnès transitant pels dos idiomes m’ha semblat d’enorme efectivitat i sensatesa. Es va aconseguir una perfecta estereofonia lingüística. O sigui, com ocorre al carrer, tot i que molts no vulguin sentir-ho. És possible que algun reducte tribal intransigent s’hagi enfurit i exigeixin que es posi traducció simultània. Això ja ho van fer temps enrere en aquell temple d’El Palmar de Troya, ‘FAQS’, que hi havia a TV-3, quan li van posar traducció simultània a un senyor de Colòmbia, amb tan mala pota que es va avariar l’orellera i va acabar fent de traductora simultània Ada Colau, l’alcaldessa de Barcelona. Home, estic d’acord en una cosa que he escrit i dit moltes vegades: si l’idioma català no es defensa a TV-3, ¿on el defensaran? ¿A TeleMadrid? Però una cosa és la defensa i una altra allò que Josep Pla deia: «En la vida es pot fer de tot, menys el ridícul».

S’ha produït, a més, un altre instant singular en aquesta entrevista. Atès que la Blanca està interpretant al TNC el monòleg ‘El silencio’, i realitza allà el meravellós experiment d’estar quatre minuts davant el públic sense dir ni piu, l’Agnès, subjugada, li va dir: «¡Fem-ho, fem-ho ara aquí!». ¡Ahh! No van poder aguantar més de quatre segons. El silenci, i la tele, són incompatibles. La base de tot canal de televisió és el soroll.