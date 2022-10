TVE treballa de manera intensa per concloure el procés de selecció dels 16 participants del pròxim ‘Benidorm Fest’. L’equip de treball de la corporació, encapçalat per María Eizaguirre i Eva Mora, tancarà aquests dies la llista definitiva.

I ja hi ha data per comunicar-la de manera oficial. Serà dijous vinent 27 d’octubre, segons avança la periodista especialitzada en Eurovisió Laura Ortiz i ha verificat YOTELE. Els espectadors coneixeran la identitat dels artistes participants en un programa especial que s’emetrà a La 1 presentat per Inés Hernand, rostre de ‘GenPlayz’ i del mateix ‘Benidorm Fest’, i Rodrigo Vázquez (’El cazador’).

EN ELABORACIÓ