David Summers no ha pogut ocultar el seu enuig amb diversos participants de ‘Pasapalabra’ pel que va passar durant la prova musical en l’última entrega del format. El concurs d’Antena 3 va incloure un dels temes més coneguts del cantant i alguns dels presents van voler criticar el contingut de la cançó.

Dimecres a la tarda, en el format presentat per Roberto Leal va sonar ‘Devuélveme a mi chica’. Els concursants havien d’endevinar la cançó escoltant-ne només una nota, i va ser Ana Morgade la primera a prémer el botó i encertar-la.

Després de cantar-la i ballar-la amb el presentador i la resta de participants, la còmica va voler enviar un missatge sobre la lletra del tema dels Hombres G: «Jo me la sé perquè l’he sentit a gent més gran que jo i la cançó és molt guai, però he de dir una altra cosa. Hi ha un insult que utilitza que no està gens bé. Allò de marica és fatal perquè, per començar, no és un insult, i el ‘devuélveme a mi chica’ també està molt malament, perquè les dones no som un bolso».

Aplaudimos la resolución y damos la razón completamente a @ana_morgade en su reflexión sobre la letra de la canción. 💙 #Pasapalabra626 pic.twitter.com/GOptu3KTz6 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) 18 de octubre de 2022

Roberto Leal no va trigar a recollir les seves paraules i recolzar la crítica a la cançó per incloure aquest contingut: «Aplaudim la resolució i donem la raó completament a Ana Morgade en la seva reflexió sobre la lletra de la cançó», va expressar abans de canviar de torn i continuar amb el programa.

El vídeo, publicat a les xarxes socials, ha arribat fins a David Summers, que no ha dubtat a contestar, posant en evidència el seu enuig per la crítica del presentador i de la col·laboradora: «La cançó es va escriure fa 40 anys. Sabeu perfectament que és una broma i que no pretén ofendre ningú. Si tant us ofèn, ¿per què la poseu al vostre programa...?».