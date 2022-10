Tancada la seva primera setmana de vida, es constata que el programa ‘Zona Franca’ de Joel Díaz és a TV-3 el que els grups CDR al moviment del procés. A part de mantenir com a sant i senya, cada matinada, la seva salutació ‘Puta nit i bona Espanya’ (o és al revés), Joel Díaz també practica vistoses ‘performances’ per enfortir el moviment de resistència contra el pèrfid Estat espanyol que ens envaeix.

Per exemple, dimecres va celebrar el tercer aniversari de la Batalla d’Urquinaona, condecorant un noi que hi va participar. Elevat a categoria d’heroi, Joel Díaz li va penjar al pit una medalla amb roba de la Bandera Negra Catalana, l’ensenya més guerrera de l’independentisme. I per amenitzar el solemne moment va reproduir alguns comentaris que, pel que sembla, van fer els antiavalots després de l’enfrontament, per exemple: «Ens volien matar, aquesta era la sensació». ¡Ah! Això d’«ens volien matar» va interessar molt el Joel, que va afegir al respecte: «Trencaré una llança pels policies, sembla que són tontos però al final les coses les van entenent» i va rubricar amb una altra advertència, aquesta en to de retret, als joves que van participar en la Batalla d’Urquinaona: «¡En la Guerra Civil sí que va morir gent, però a Urquinaona no va morir ningú!» i la decepció de Joel Díaz era evident. O sigui, entès el missatge. Perfectament.

Però segurament l’instant més visual, més potent, d’aquesta primera setmana del ‘Zona Franca’ ha sigut quan Joel Díaz ens va comunicar que subhastaria una peça històrica, emblemàtica, importantíssima, que té en el seu poder: «Són els calçotets cagats de Puigdemont del dia que va declarar la independència. ¡És la caca de Puigdemont!», ens va dir ensenyant-nos la peça, mentre el públic tronava amb una immensa conya. ¡Ah! aquest cop escènic de Joel Díaz a la contra de l’exiliat/fugit de Waterloo, reforça aquesta característica tan curiosa del programa, de la qual ja els vaig parlar el dia de la seva estrena: TV-3 ha posat a la seva graella, contra tot pronòstic, un programa-gendarme contra els independentistes tebis, aquesta bírria de persones que no estan disposades ni a morir, ni a res, per la independència. Qui sap, potser el patrocina Quim Torra, que segurament enyora allò del «¡pressioneu, pressioneu!» que els deia, a Sant Julià de Ramis, precisament als CDR.