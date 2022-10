El Gran Teatre del Liceu compleix el seu 175è aniversari i TV-3 i Catalunya Ràdio han volgut celebrar-ho amb magnificència, amb programes que parlen d’aquesta institució fugint de l’estricte format documental. I d’allà han partit els programes ‘Òpera prima’, que s’estrena l’el dijous 3 de novembre (22.45) a TV-3, i ‘Històries del Liceu’, que arriba dilluns, 7 (22.15) a El 33. La versió radiofònica ja s’està emetent des del 10 de setembre els dissabtes, de 18.30 a 19.00 hores.

‘Òpera prima’ és un ‘docu-reality’ que mostra com es va portar a terme un projecte col·laboratiu impulsat pel Liceu fa quatre anys per estrenar una òpera, ‘La gata perduda’, amb 300 veïns procedents d’11 cors del barri de Raval. «Així és com entenem el Liceu del segle XX!», assegura Valentí Oviedo, director general del Gran Teatre del Liceu, que vol evitar que la institució visqui a l’esquena del barri. El programa, dirigit per Pol Izquierdo, encarregat de convertir aquesta bogeria en una sèrie de quatre capítols, mostra els moments claus de la construcció d’aquesta òpera feta sobre el barri del Raval amb gent del Raval, a partir del llibret de la dramaturga Victoria Szpunberg i la partitura del músic Arnau Tordera. «Veia un munt d’històries vivencials d’un barri que no es creia aquest Liceu», apunta Izquierdo, que assegura que han volgut fer un espai «molt cinematogràfic».

O sigui que les càmeres entraran en un món desconegut per al teleespectador com són els assajos dels cantants professionals, les proves de vestuari i els trucs que hauran d’utilitzar els ‘amateurs’ per memoritzar la partitura d’una obra tan complexa. Així mateix, s’assistirà als moments de dubte de si tots aquests esforços donaran el seu fruit i arribaran a la representació de ‘La gata perduda’ somiada. «Perquè enmig de tot això hi va haver una pandèmia», recorda Cristian Trepat, director de Continguts i Programació de TV-3.

Les històries del teatre

L’espai d’El 33 ‘Històries del Liceu’, tampoc serà un tractat històric sobre els 175 anys d’aquesta institució, ja que no narra la història, en singular, del teatre sinó les petites històries de les persones que hi treballen, el seu funcionament dia a dia, «les seves vivències, les emocions i les anècdotes», com explica el seu director, Àlex Robles. També es mostrarà el que succeeix entre bambolines abans i després de l’espectacle.

Dirigit per Robles i presentat per Albert Galceran (el mateix de la versió radiofònica prèvia de Catalunya Ràdio), l’espai, que està coproduït per TVC, El Gran Teatre del Liceu i RTVE, compta amb quatre capítols (el Liceu abans de la seva ubicació actual, les grans veus, el públic i els propietaris i el teatre avui) i un especial, que va partir d’una entrevista amb Josep Carreras, tenor que va debutar i va desenvolupar gran part de la seva prolífica carrera al Liceu, que «havien de ser tres o quatre minuts de tele», com explica Galceran, i pel seu interès va generar un cinquè capítol de 50. També comptarà amb la visió experta i didàctica del periodista Enric Calpena i l’aportació de persones relacionades amb el teatre com Àlex Ollé, Josep Pons i Marta Mathéu, entre d’altres.

A la ràdio des de setembre

El ‘Històries del Liceu’ de Catalunya Ràdio, que ja està en l’equador de l’emissió dels seus 16 capítols (dissabte vinent s’ofereix el vuitè), repassa els fets més destacats de la trajectòria vital del Liceu i descobreix la gran quantitat de persones que han fet possible que hagi arribat als nostres dies. Presentat i dirigit per Galceran, amb guions d’un col·laborador de l’emissora, el professor, crític i doctor en Història de l’Art Jaume Radigales –que també s’encarrega dels del programa d’El 33–, l’espai també compta amb les veus de Josep Carreras i Enric Calpena, i la participació de Narcís Serra, Lluís Permanyer i Serena Sàenz, entre d’altres.