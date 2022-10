Antena 3 ja promociona El círculo de los famosos, títol definitiu per a l’adaptació del concurs britànic The Wheel. El format serà una de les noves apostes per al prime time de la cadena i comptarà amb Juanra Bonet com a presentador. El programa enfronta a un grup de famosos que lluiten per ser els primers en una complicada ruleta de set categories que gira amb ells a sobre. Bonet suma amb aquest nou projecte, que ja ha obert la seva fase de càsting, un nou projecte a Atresmedia després del final del veterà ¡Boom!, que compaginarà amb la seva participació a La Voz Kids i amb la nova edició de ¿Quién quiere ser millonario?.