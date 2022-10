Jordi Pi Sabater, més enllà del Floquet de Neu, a «Sense ficció»

«Maa-yiem», en fang, la llengua de l’ètnia majoritària de Guinea Equatorial, vol dir «no ho sé» i «maa-yiem» solia contestar un sorneguer Jordi Sabater Pi quan se li preguntava per què havia estat un perfecte desconegut al seu país: «Tanmateix, el que jo he fet no ho he fet per ser famós, ho he fet perquè m’agradava». El programa Sense ficció s’endinsa aquesta nit (22.05h, TV3) en l’apassionant vida d’aquest científic català, descobridor del famós Floquet de Neu, amb l’estrena deMaa-yiem, l’extraordinària història de Jordi Sabater Pi, un documental que convida a descobrir la història d’aquest etnògraf, antropòleg i naturalista, completament autodidacte, que va viure en contacte permanent amb la natura i els animals a Guinea Equatorial durant 30 anys.

Sabater Pi qualificava «d’anècdota sense transcendència científica» haver trobat Floquet de Neu, «un nom que li van posar els americans i que no fa per un goril·la. El trobo cursi». Així, la producció proposa seguir el viatge fascinant del protagonista per descobrir un home singular, absorbit per Àfrica i la recerca sobre els comportaments humans i animals a la Guinea colonial, autor, amb Jane Goodall, d’un dels descobriments que han trasbalsat els coneixements sobre l’evolució humana: la capacitat dels ximpanzès per fabricar eines.