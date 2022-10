Caldrà esperar una mica més per conèixer els 16 participants del Benidorm Fest 2023. Televisió Espanyola ha anunciat que canvia els seus plans inicials i retarda al proper dissabte 29 d’octubre l’especial en què desvetllarà els artistes que participaran a la segona edició de la seva preselecció per triar el representant d’Espanya a Eurovisió 2023, que se celebrarà a Liverpool. Aquest no serà lúnic canvi que tindrà aquesta gala. Rodrigo Vázquez, presentador d’El cazador, es posarà al capdavant d’aquest especial amb Julia Varela, que substituirà Inés Hernand, la presentadora que la televisió pública va confirmar en primer lloc quan va anunciar aquest espai la setmana passada.

Aquest programa serà el final d’un procés de selecció que va començar l’1 de setembre passat i es va tancar el 10 d’octubre passat, en què s’han rebut 876 candidatures. El jurat d’experts acabarà de triar aquesta setmana les16 propostes que participaran al Benidorm Fest, que celebrarà les semifinals els dies 31 de gener i 2 de febrer, i la seva gran final el 4 de febrer.